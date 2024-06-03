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Kadın - Aile Zencefilli limon çayı: İlaçlar onun kadar başarılı olamadı! C vitamininin toplam %54’ünü karşılıyor
Kadın - Aile

Zencefilli limon çayı: İlaçlar onun kadar başarılı olamadı! C vitamininin toplam %54’ünü karşılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-03 01:50:00 - 2024-06-03 02:04:28
Zencefilli limon çayı: İlaçlar onun kadar başarılı olamadı! C vitamininin toplam %54’ünü karşılıyor

Yüksek C vitamini oranına sahip olan limon ve doğal antioksidan kaynağı olan zencefili karıştırarak hazırlanan zencefil limon çayı, tam bir şifa deposudur. Doktorlar C vitamininin toplam %54’ünü oluşturacağını açıkladı. Çeşitli ilaçlar bu karışım kadar başarılı olamadı.

Zencefilli Limon Çayı Tarifi

Zencefilli Limon Çayı İçin Malzemeler :

1 çay fincanı sıcak su
1 dilim limon
Zencefilli limonlu bal karışımı

Zencefilli Limon Çayı Nasıl Yapılır?

Zencefilli Limon Çayı Yapılışı :
Zencefilin kabuklarını soyun. İnce ince jülyen şeklinde kesin.

Kavanozun yarısını doğranmış taze zencefil ile doldurun. Daha sonra limonu ince ince dilimleyin. Zencefilin üzerine yerleştirin. Son olarak zencefil ve limonun üzerini örtecek kadar bal ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, buzdolabına koyun.

Hazırladığınız karışımı buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin
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Daha sonra çay fincanın içine limon dilimini koyun. Üzerine sıcak su dökün. Ardından 3-4 yemek kaşığı zencefilli limonlu bal karışımından ekleyip, karıştırın.

Hazırladığınız zencefilli limon çayını sıcak olarak tüketin.
Zencefilli limon çayı aynı zamanda grip çayı olarak da bilinir. Soğuk algınlığın atlatılmasına yardımcı olur. Tek başına ilaç niteliği olmamakla beraber, doğal yollardan vucüt direncinizi arttırmak için son derece önemli bir içecektir.

Afiyet olsun.

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