Zeliha Sağlam kimdir?
Zeliha Sağlam hayatı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha Sağlam atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Zeliha Sağlam’ın kim olduğunu daha önce hangi görevlerde bulunduğunu araştırmaya başladı. Zeliha Sağlam biyografisi
Zeliha Sağlam, 1976 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi.
Zeliha Sağlam, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Çalışma hayatının yanı sıra “Malezya İslam Üniversitesi Türkiye Mezunları Derneği”nin 2012 yılından 2015 yılına kadar başkanlığını yürüttü.
Zeliha Sağlam, 2007-2014 yılları arasında İnsani Yardım Vakfı’nda araştırmacı olarak görev aldı. 2014-2018 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nda projeler, dış hizmetler, strateji ve AR-GE Müdürlüğü yaptı. İnsani yardım, kadın, çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik çeşitli platformlarda bulundu.