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Seçim 2019 Sayfası

Zelenskiy’e dünyadan tebrik mesajları yağdı

Ukrayna’da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre galip çıkan Vladimir Zelenskiy’i dünya liderleri tebrik etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:21
Zelenskiy’e dünyadan tebrik mesajları yağdı

Ukrayna’da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden, resmi olmayan sonuçlara göre galip çıkan Vladimir Zelenskiy’i dünya liderleri tebrik etti.


Ukrayna’da dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 70’inden fazlasını alarak galip çıkan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, farklı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldı. Zelenskiy’i tebrik edenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimler var.


Devlet başkanlığı seçimlerine katılan 39 aday arasından sıyrılarak ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında yapılan seçimde, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak seçimlerden galip çıktı. Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimde mağlup olan taraf oldu.


“Başkanlık rolünü oynadı gerçekten başkan oldu”


Öte yandan Ukrayna’da yapılan seçimleri değerlendiren ünlü The New York Times, yayınladığı bir makalede, “Zamanında yer aldığı bir filmde Ukrayna başkanı rolünü oynayan ünlü komedyen, Pazar günü yapılan seçimleri çok kolay bir şekilde kazanarak gerçekten devlet başkanı oldu. 41 yaşında hiçbir devlet tecrübesi olmayan ve komedi dalında ünlü olan aktör Zelenskiy, oyların yüzde 70’inden fazlasını aldı” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:21
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