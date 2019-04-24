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Seçim 2019 Sayfası

Zelenskiy, Rusya’ya karşı yaptırımların artacağını duyurdu

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı ayrılıkçıları vatandaşlığa alma kararı alan Rusya’ya yönelik yaptırımların artacağını açıkladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:02
Zelenskiy, Rusya’ya karşı yaptırımların artacağını duyurdu

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı ayrılıkçıları vatandaşlığa alma kararı alan Rusya’ya yönelik yaptırımların artacağını açıkladı.


Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan ve hasımlarınca "Rus yanlısı" olarak lanse edilen Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı ilk tepkisini gösterdi. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın işgal altındaki Donbas ve Kırım bölgesindeki ayrılıkçıların lehine aldığı Rusya vatandaşlığı alımının kolaylaştırılmasına yönelik karara tepki gösterdi.Zelenskiy, Rusya’ya uygulanan yaptırımların artırılacağını açıkladı.


Zelenskiy’nin siyasi grubu tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın işgal edilmiş bölgelerinde yaşayan vatandaşların, Rusya pasaportu alarak Rus vatandaşı yapılmaya çalışılması, Rusya’nın agresifliğini bir kez daha göstermektedir. Bu karar maalesef yangının sönmesinde bizi çözüme yaklaştırmayacak. Ne olursa olsun Ukrayna, vatandaşlarını ve onların haklarını korumaya devam edecektir. Dünyanın diğer ülkelerinin, Ukrayna vatandaşlarının haklarını korumada yardımcı olacaklarını biliyoruz. Donbas Bölgesi Ukrayna’ya aittir” ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, karara bir tepki de mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan geldi. Poroşenko, “Rusya tarafından alınan bu karar, bağımsız bir ülke olan Ukrayna’nın içişlerine karışmaktır.Uluslararası partnerlerimizi bu konuda tepkisiz kalmamaya çağırıyor ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları arttırmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:02
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