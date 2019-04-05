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Seçim 2019 Sayfası

Zelenskiy, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testinin sonuçlarını açıkladı

KİEV (İHA) – Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan Vladimir Zelenskiy, kendisine yapılan alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

05 Nisan 2019 Cuma 21:41
Zelenskiy, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testinin sonuçlarını açıkladı

KİEV (İHA) – Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan Vladimir Zelenskiy, kendisine yapılan alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.


Ukrayna’da ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde başkanlık için yarışan Vladimir Zelenskiy bu sabah yaptırdığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı testlerinin sonuçlarını resmi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.Paylaşılan rapora göre Zelenskiy’nin tüm test sonuçları negatif çıktı. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yaptırdığı testin sonuçları ise halen bekleniyor.


Vladimir Zelenskiy, mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya yönelik yaptığı bir açıklamada, “Ukrayna’ya alkolik ya da madde bağımlısı bir devlet başkanı lazım değil. Seni test yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.


Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde kimse yüzde 50 baraj oranını geçemediği sonucu seçimin ikinci tura kalmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:41
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