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Avrupa Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmez
Avrupa

Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmez

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılacak barış müzakereleri için açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 01:29:00 -
Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmez

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, barış müzakereleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Sonuç için konuşulmalı"

Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenski, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

"16 bin Rus askeri öldü"

Vladimir Zelenski, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."

 

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