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‘Zeki’ ismini verip dostum dediği pitonunu gözünden sakınıyor

Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu’nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:31
‘Zeki’ ismini verip dostum dediği pitonunu gözünden sakınıyor

Diyarbakır’da Şeyhmus Çiftçioğlu’nun, ‘Zeki’ ismini verdiği ve dostum dediği piton yılanı görenleri hayrete düşürüyor. Kendi iş yerinde 7 aydır beslediği piton yılanını gözünden sakınan Çiftçioğlu, derdini pitona anlatıp, boş zamanlarında can sıkıntısını onunla gideriyor.


Hayvan sevgisiyle büyüyen ve yıllardır hayvanlara karşı ilgisi olan iş insanı Şeyhmus Çiftçioğlu, iş yerinin alt katında bulunan boş dükkanı mahallenin gençlerine gelir sağlaması ve beslediği hayvanların bakımı için araç yıkama dükkanına çevirdi. Boş vakitlerini hayvanlarıyla geçiren Çiftçioğlu, en çok da ‘dostum’ dediği ve derdini anlatıp ‘Zeki’ ismini verdiği piton yılanı ile vakit geçiriyor. Gençler iş yerinde piton yılanı ile beraber araçları yıkarken, Çiftçioğlu ise gittiği her yere ‘Zeki’yi beraberinde götürüyor.



"Zeki, iki ayaklı yılanlardan daha sadık"


Piton yılanı besleyen Şeyhmus Çiftçioğlu, beslediği yılanın iki ayaklı yılanlardan daha sadık oluğunu belirterek, yılanı kendiyle beraberinde evde, arabada gezdirdiğini söyledi. Çiftçioğlu, “Yıllan benim canımdan çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi, yılan yurt dışından gönderildi o da bana gönderdi. Besliyoruz, yılan güzel bir hayvan, diğer hayvanlardan iyidir. Yaklaşık bir 6- 7 aydır besliyorum. Tabi daha önce arkadaşım besliyordu bana hediye etti. Diyarbakır’da ilk görenler başta korkuyorlar, ilginç, değişik bir şey yani, sonuçta yılanı ilk defa canlı gören insanlarda var. Dokundurmaya çalışıyoruz, dokunsunlar görsünler, yılan diğer yılanlardan iyidir. Canlı iki ayaklı yılanlardan iyidir ondan dolayı. Piton yılanıdır, bir yıllıktır, evde gezdiriyoruz, arabada gezdiriyoruz, nereye gitsem kendimle götürüp getiriyorum. Zehri yoktur, bunların türü avını boğarak öldürüyorlar. Fiyatını hiç sormadım, soruşturmadım. 25 bin, 30 binde lira teklif eden arkadaşlarımız oldu ben satmıyorum. Yılanı seviyorum, hediyedir satılmaz” dedi.



İş yerinde yılanın yanında pirana ve hamster ve kuş da besliyor


İş yerinin alt katında boş olan dükkanlarından birini hayvanların bakımı ve gençlerin çalışması için araç yıkama dükkanına çeviren Şeyhmus Çiftçioğlu, işsiz gençlere ekmek kapısı açtığını söyledi. Dükkanın gelirlerinin çoğunun çalışanlara kaldığını bir kısmının ise hayvanlarının bakımına ayırdığını kaydeden Çiftçioğlu, “Ben normalde yol iş müteahhitliğini yapıyorum, burayı açmamın sebebi de boşta olan genç kardeşlerimiz vardı. Kendim akrabalarım değil ama sevdiğimiz kardeşlerimiz, gençlerimizdir. 9 kişi çalışıyor burada, hem bu hayvanlarımı koruyabilmek için hem o gençler boşta kalmasın diye. Sağ olsun dostlarımız arkadaşlarımız geliyorlar, hem oto yıkama hem oto galeri, hem de kendi şirketimizi buraya taşıdık büromuz var. Hayvanların hepsini burada besliyorum. Burada şuanda beslediğimiz piton yılanı, pirana balığımız, hamsterlerimiz, her çeşit kuşumuz var. Pirana ve hamsterler de hediye geldi. Hamsterlerin yarısını yılana veriyoruz yarısını da kendimiz besliyoruz. Piton yılanı hamster ile besleniyor. 15 günde bir tane yiyor. Her gün yaklaşık bir yarım litre su içer, onun dışında da bir şey yemiyor. Onun kendi yeri bir akvaryum var. Akvaryumda ısıtıcısı da var, soğuk bir yere geçti mi kendi kendine uyuya kalıyor öldürsen kalkmaz. Ama biraz ısındı mı kendi kendine uyanıyor, özelliği budur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:31
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