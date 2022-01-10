Haber kanallarında yayımlanan bazı programlara konuk olan Zeki Çetin’in kim olduğu, mesleği merak ediliyor. Zeki Çetin uzmanlık alanı nedir?

Zeki Çetin kimdir ne iş yapıyor?

Zeki Çetin 1970 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Stratejik Yönetim ve Politik Pazarlama Konusunda Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı. Mali müşavirlik, Bağımsız Denetçilik ve vergi konusunda bilirkişilik belgelerine sahiptir. Halen Mali Müşavir olarak işyerinde, ayrıca Uluslararası Stratejik yatırım ve pazarlama uzmanlığı yapmaktadır. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, Bağcılar İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.