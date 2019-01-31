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Zekeriya Öz'ün avukatına FETÖ'den hapis cezası

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün avukatı ve ByLock kullanıcısı Mustafa Gedik, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 17:32
Zekeriya Öz'ün avukatına FETÖ'den hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan firari eski savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Mustafa Gedik, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gedik ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunması sorulan sanık Gedik, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, örgüt içerisindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği ve suç konusunun önem ve değeri ile alt sınırdan uzaklaşılarak sanık Gedik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, dava konusu eylemin terör suçu olması sebebiyle bu cezada yarı oranda arttırım yaparak 10 yıl 6 aya hükmetti. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri hafifletici neden kabul eden heyet, cezayı 8 yıl 9 ay hapse düşürdü. Heyet, sanığın toplam ceza süresi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Gedik'in Bylock kullanıcısı olduğu ve Bylock'taki grup arkadaşlarının bir çoğunun FETÖ firarisi avukatlardan oluştuğu, örgüte iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan dernek ve kurumlara kaydının bulunduğu, örgütten yargılanan bir çok sanıkla irtibatının bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Mustafa Gedik'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:32
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  2. Zekeriya Öz'ün avukatına FETÖ'den hapis cezası

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