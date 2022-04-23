Zekeriya Erdurmuş kimdir? Zekeriya Erdurmuş görevden mi alındı?

Çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş görevlerinden alındı.

Zekeriya Erdurmuş kimdir?

1972 yılında Bolvadin'de doğdu. 1989 yılında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak memuriyet hayatına başladı 2003 yılında Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirerek Veteriner Hekim olarak görevine devam etti.

2005-2007 yılları arasında Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü yaptı. 2007-2009 yılları arasında Afyonkarahisar İl Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. 2009' dan 2012 yılı Mayıs ayına kadar Afyonkarahisar İl Müdürü olarak görev yaptı. 02.05.2012 tarih ve 2012/280 sayılı kararname ile Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atandı. 10.06.2014 tarih ve 2014/500 sayılı kararname ile Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atandı.

01.07.2014 tarihinde Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine başladı. 08.05.2018 tarihinde İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne atanan Zekeriya Bey İzmir Tarım İl Müdürü olarak görevine devam etmekteydi. Erdurmuş, 23 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alındı.