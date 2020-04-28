Zekâtlar verilse fakir insan kalmaz

Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, tedbirler kapsamında berberler, kuaförler, çay ocakları, kahvehaneler başta olmak üzere 211 bin 670 iş yerinin kapatıldığına dikkat çekerek, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlattı.

Bazı musibetler vardır ki

Hiçbir şeyin iyiliğe engel olmadığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Bazı musibetler vardır ki insanları daha çok hayır yapmaya sevk eder. Virüs belası bütün dünya olarak bize şunu gösterdi; Ne kadar güçlü, ne kadar zengin olursanız olun gözle göremediğimiz bir mikrop resmen bütün hayatınızı alt üst edebiliyor. Zor zamanlar insanların birbirine olan ihtiyaçlarını daha çok hissettiği zamanlardır. Bu zor zamanı bir fırsat olarak değerlendirip tevekkül etmek lazım. Paylaşmayı gerektiği gibi yapmıyoruz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. İslam’da çok güzel bir müessese var. O da zekâttır. Bu zekât olayını doğru olarak çalıştırabilsek, hem ülkemizde hem de dünyada fakir diye bir şey kalmaz. Bir tarafta kullandığı araçlarını altınla kaplatan Müslüman, bir tarafta da Yemen’de, Somali’de su bulamayan ve yiyecek ekmeği bulamayan Müslüman” şeklinde konuştu.

Bu zor zamanlar hayrın da tam zamanıdır

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da “Aslında şu anda tüm inanan gönüllerin çok samimi bir şekilde kendi iç dünyaları ile baş başa kaldığı bir dönemdir. Zekât vermeye talip olan vatandaşlarımız, sadaka vermek isteyen kardeşlerimiz en güzel şekilde fevkalade yerine getirebilir. Bu günler çok iyi değerlendirilmeli. Her tarafın kapalı olduğu, esnafın işini yapamadığı bu dönem aslında hayır hasenat yapmanın da tam zamanıdır. Devlet elbette yardımlarını yapıyor. Ama bizler de elimizden geleni yapmalıyız. Geçmişte iftar sofraları kurduranlar, bugün bu sofraları kuramasa da durumu zorda olan vatandaşlara yemek veya maddi yardım gönderebilir” dedi.