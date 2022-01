Bir sabah uyandığınızda görseniz ki, gırtlağınıza kadar fiyatlar artmış, enflasyon yükselmiş, ne olur? Tuzu kuru olanlara hiçbir şey olmaz. Olan, garibana olur. Peki bir sabah uyandığınızda görseniz ki Türkiye gırtlağına kadar altın yağmış ne olur? El cevap, tuzu kuru olanlar da dahil herkes aç olur. Gırtlağına kadar altını olan fırınca niye ekmek yapsın ki. Manav niye sebze satsın, terzi niye elbise diksin. İşçi niye fabrikaya gitsin ki? Peki şimdi size deseler, bu ikisinden birini tercih et. Ne yaparsınız? Amaç aç kalmaktansa enflasyon yükselsin, fiyatlar artsın mı dersiniz. Bu durum ölüyü gösterip hastalığa razı etmek gibi olur ki ben buna razı olmam. Ben isterim ki, tamam zenginin 40 milyon lirası olsun, fakat garibanın da bir milyonu olsun. Tuzu kuru olanın Mercedes’i, Jipi olsun, benim de hiç olmazsa ayağıma yerden kesecek bir arabam olsun. Zenginin villası olsun, vatandaşın da başını sokacak bir evi ve yuvası olsun. Peki nasıl olacak bu? Bu sosyal sorunlarımızın devası ne?

İşte bu devanın reçetesi taa 1400 sene evvel yazılmış. Zekat… zekat, sağır kulaklar da duysun tekrar söylüyorum. Zekat… Zekaaaat! Zengin malının zekatını verse, garibanın bir milyonu başını sokacak evi ve bineceği bir arabası olur. Şimdi o reçeteyi zamanımıza arz edip tefsir eden asrın vekilini dinleyelim.

Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi (içermiş) olan zekat hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem (A.S.)’den “ezzekatü kantarül İslam” hadis-i şerifi mervidir (nakledilir). Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinde geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanları heyet-i içtimaiyesinde (sosyal hayatlarında) intizam ve asayişi zemin eden köprü zekattır. Alem-i beşerde (insanlık aleminde) hayat-ı içtimaiyenin (sosyal hayatın) hayatı muavenetten (yardımlaşmaktan) doğar, insanların terakkiyatına (yükselişine) engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tirkayı, ilacı muavenettir (yardımlaşmadır).

Evet, zekatın farz olmasıyla faizin yasak oluşunda büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat (fayda) geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sahife-i aleme bakacak olursan ev o sahifeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen heyet-i içtimaiyede (sosyal hayatta) görünen ihtilaller, fesatlar ev bütün ahlak-ı rezilenin iki kelimeden doğrusunu görürsün. Birisi “ben tok olayım da başkası açlıktan ölürse ölsün bana ne, ikincisi “sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”

Alemi insaniyet, zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nev-i beşeri (insanlığı) umumi felaketlere sürükleyen ve Bolşevikliğe sevk edip terakkiyat (yükselmeyi) asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmeti ribadır (Faizin haram olması).

Arkadaş! Heyet-i içtimaiyenin (sosyal hayatın) hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısım fukaradan hattı-ı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmaması lazımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı (ulaşımı) temin eden zekat ve muavenettir (yardımlaşmadır). Halbuki zekatın farz olması ile hurmet-i ribanın (faizin haram olmasına) müracaat etmediklerinden (uymadıklarından) tabakalar arası gittikçe gerginleşir hatt-ı muvasala (ulaşım hattı) kesilir. Sılay-ı rahim (hısım akraba arası ilişki) kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya, ihtiram, itaat muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları (sesleri) yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri tahakkümle (baskılar) şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef tabaka-i havastaki (yüksek tabakadaki) meziyetler, tevazu ve terahhuma sebeb iken tekebbür (kendini büyük görme) ve gurura bais (vesile) oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirilk, ihsan ve merhameti mucib iken (icab ettirirken) esaret ve sefaleti intaç ediyor (netice veriyor). Eğer bu söylediklerime bir şahit isteren alem-i medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur.

Hulasa, tabaka arasında musalahanın (barışın) temini ve münasetin tesisi ancak e ancak erkan-ı İslamiyeden (İslam şartlarından) olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece (toplum heyetince) yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle (kabul edilmesiyle) olur.

Zengin zekatını verecek, fakir de o zekatı meşru dairede kullanacak. Bir de hem zengin hem de gariban ömrünün zekatını verecek. Ömrün zekatı namazdır.

Allah bize her gün 24 altın veriyor. Bu altının birini ömrümüzün zekatı olarak vermeliyiz. O da günde bir saati işgal eden namazdır. Peygamberimiz (A.S.) tabiriyle, gözümün nuru, olan namaz… Namaz, ne kadar kıymettar ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam, ne kadar divane ve zararlı olduğuna iki kere iki dört eder derecesine kati anlamak istersen… Onu da 33 duraklı metronun dördüncü durağında bulabilirsin. Dördüncü durakta in ve sor. Sana gösteren biri olacaktır.