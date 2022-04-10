'Zekat verilirken başa kakılınmamalıdır'

Ramazan beş nimetiyle beraber gelmektedir. Bunları sizlerle paylaşmak istersek;

Oruç, namaz, zekat, Kur’an okunması ve Kadir gecesi. Bugün sizlerle zekatı işlemek isterim. Zekat; bir Müslümanda seksen gram altın veya üzeri bir altın para ya da ticaret eşyası varsa borcu da yoksa ve bu paranın üzerinden de bir yıl geçmişse bu kişi dinen zengindir. Malının kırkta birini fakir fukaraya dağıtması gerekmektedir.

Zekatta dikkat edilmesi gereken birkaç özellik vardır. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Bunların ilki zekat usul ve füru diye tanımladığımız kişilere yani anne, baba, dede, nine ve yukarıya doğru kime gidilirse ve ayrıca oğul, kız ve torunlara aşağıya doğru kimseye zekat verilemez. Onlara bakılmasını Yaratıcı emrettiğinden zekat verilemez. İkincisi ise zekat binalara verilemez. Yani zekat parası hastane, cami, okul ve çeşme gibi binalara verilmesi mümkün değildir. Mutlaka fakir fukaraya verilmesi şarttır. Buradan anlıyoruz ki zekat mutlaka fakirlere verilmesi lazım gelmektedir. Binalara verilemez. Zekatta diğer önemli bir konu verilen zekat malın iyisinden olması gerekmektedir. Malın düşüğünden verilemez. O durumda verilen zekat zekat olmayacaktır.

Zekatla ilgili bir diğer konu zekat verirken kesinlikle güler yüzlü olması ve fakirin incitilmemesi lazım gelmektedir. Zekat verilirken başa kalkılınmamalıdır. Eğer zekat verilirken fakir incitiliyorsa bu durumda yapılan amel bir ibadet olmaktan çıkacaktır. Tamamen bir sıkıntıdır.

Zekat veriliyorken yakın akrabalardan uzak akrabalardan ve komşulardan verilmeye çalışılmalıdır. Bu durumda hem akrabalar ve hem de komşular korunmuş olacaktır. Bu durumda zekat ibadeti hakkıyla yerine gelmiş olacaktır.

Burada şöyle bir konuda söz konusu zekat verilirken gizli olarak verilirse böylece fakir de incinmemiş olacaktır. Zekat farz bir ibadettir sadaka ise gönül işi olduğu için hakkında bu kadar hadis varit olmuştur.