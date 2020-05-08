Zekat nedir? Zekat kimlere verilir?
Zekat nedir? Zekât, terim olarak Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı ifade eder. Örfte bu payın maldan çıkarılması işlemine de zekât denilir. Sadaka kelimesi de terim olarak zekâtla eş anlamlıdır. Peki zekat kimlere verilir? Zekat verme şartları nedir?
Zekât Kimlere Verilir? Zekât, Tevbe suresinin 60. ayetinde gösterilen sekiz sınıfa verilir. (631) yılında inen Tevbe suresinin 60. ayetinde, “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekât işinde çalışanlara, kalpleri İslâm’a ısındırılacak kişilere, kölelere(özgürlüğü elinden alınanlara), borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir” buyurularak zekâtın verileceği sekiz sınıf ayrı ayrı sayılmıştır.