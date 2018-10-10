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Zeka oyunlarının ustasıydı... Hayatını kaybetti

Manisa milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın dayısı Halil Çavuşoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayata veda etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:55
Zeka oyunlarının ustasıydı... Hayatını kaybetti

Aslen Manisa'lı olan Zeka oyunlarının üstadı Halil Çavuşoğlu İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hafta sonu Öncü Gençlikspor kulübünün düzenlediği "İmam Hatipli Öncüspor kulüpleri İstanbul'da buluşuyor" Rumeli Feneri kampına katılan zeka oyunları konusundada anadoluda gelen spor kulübü başkanlarına  eğitim veren Halil Çavuşoğlu'nun vefatı camiayı derinden üzdü. Manisa milletvekili Mehmet Ali Özkan'ında dayısı olan Halil çavuşoğlu için memleketi Manisa Soma ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Park altı camisinde vakit namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası dualarla ebediyete uğurlandı.

Halil Çavuşoğlu Akıl ve Zeka oyunlarında  eğitmen olup 4 bin yıllık mangala oyunun tanıtımında emeği olan bir isim. Hafta sonu Akbaba Haber Ajansı olarak kampta tanıştığımız ve akıl ve zeka oyunlarında uzun uzun sohbet ettiğimiz Halil Çavuşoğlu'na Allah'dan rahmet diliyor, kederli ailesinede başsağlıklarımızı sunuyoruz. Kamp sonrası çektiğimiz fotoğrafdada hemen yanı başında eski dostu Eyüp Araz yer alıyor.

Öncü Gençlikspor kulübü başkanı Yavuz Kurt vefatını öğrendiği Halil Çavuşoğlu için taziye mesajı yayınladı. Başkan Yavuz Kurt mersajında "Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Kampta bizleri yanlız bırakmayarak yanımızda olan Akıl ve zeka oyunu ustası değerli Halil Çavuşoğlu'nun vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'dan rahmet diliyorum. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:55
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