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Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık damgası

Kütahya’da yapılan Zeka Oyunları Turnuvası İl Finallerinde Hisarcık ilçesi üç birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık damgası

Kütahya’da yapılan Zeka Oyunları Turnuvası İl Finallerinde Hisarcık ilçesi üç birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.


Zeka Oyunları İl Finallerine Atatürk İlkokulu ve Seydi Resül İmam Hatip Ortaokulundan Matematik Öğretmeni Çiğdem Sevinç ve Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde 8 öğrenci katıldı.


Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesinde yapılan turnuvada Seydi Resül İmam Hatip Ortaokulundan Yağmur Çayır Kulami oyununda, Atatürk İlkokulundan Tuğçe Beler Mangala oyununda, Şuayp Kurt Qbitz oyununda birinci gelerek Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun (TAZOF) 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Bursa’ da düzenleyeceği Türkiye Turnuvası İl Finallerinde Kütahya’yı temsil etme hakkı elde ettiler.


Zeka Oyunları Turnuvası İl Finallerindeki başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, turnuvada üç birincilik elde eden öğrencilerin ilçenin gururu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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