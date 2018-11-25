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Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3 bakanın da katılımıyla gerçekleşecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her yıl düzenlenen Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantısını bu yıl 26 Kasım'da ve 3 bakanın katılıyla gerçekleşeceğini söyledi.

25 Kasım 2018 Pazar 12:03
Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3 bakanın da katılımıyla gerçekleşecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantısını bu yıl 26 Kasım'da üç bakan bir araya gelerek gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" için yarın bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantısını bu yıl 26 Kasım'da üç bakan bir araya gelerek gerçekleştireceğiz."

"Komite üyeleri bilgilendirecek"

Selçuk, Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi oturumuna, sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden akademisyenlerden oluşan 60 temsilcinin katılacağını belirtti.

Toplantıda, ilgili kurumların bu yıl içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında komite üyelerini bilgilendireceğini aktaran Selçuk, komite toplantısında, yol haritası niteliğinde olan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020" çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ileriye dönük planlamaların ele alınacağına da bildirdi. 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:03
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Süleyman Soylu
  3. Abdülhamit Gül

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