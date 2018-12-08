Zehra Yalçınkaya kimdir nerelidir?
Tayland’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girmişti. Peki Zehra Yalçınkaya kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?08 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
Tayland’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girmişti. Peki Zehra Yalçınkaya kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?
Tayland'ın Phuket Adası'nda, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, Türkiye’ye getirilmesi için Bakan Süleyman Soylu devreye girdi. Zehra Yalçınkaya’ın cenazesi Türkiye'ye getirip, Trabzon'un Of ilçesindeki aile mezarlığında toprağa vereceği belirtildi.
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