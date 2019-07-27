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Zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuranların sayısı 168’e ulaştı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu ilçesinde bulunan tekstil firmasında yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 168’e ulaştığını açıkladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
Zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuranların sayısı 168’e ulaştı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu ilçesinde bulunan tekstil firmasında yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 168’e ulaştığını açıkladı.


Kastamonu Yolu üzeri Çevrikköprü mevkinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 52 işçi 2 gün önce yedikleri yemekten meydana gelen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuru yapmıştı. Köfte, çorba, pilav yemeği ve meyve suyu içtiği belirlenen işçiler sabah işe gittiklerinde yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı araçlarla ve ambulanslarla Karabük ve Safranbolu ilçesinde bulunan hastanelere kaldırılırken, tedavi altına alınan işçilere tahlil yapıldıktan sonra serum takılırken, işçilerin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


’Hastaneye başvuranların sayısı 168’e ulaştı’


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu’da bulunan bir tekstil firmasında yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile başvuranların sayısının 168’e ulaştığını belirterek, "Çok şükür durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören hastamız yok. Gıda ile ilgili inceleme ve araştırma Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
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