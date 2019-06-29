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G-20 Zirvesi'ne Putin'in bardağı damga vurdu

Rusya, Ukrayna ve Belarus risk analisti olan Alex Kokcharov, Twitter'da yaptığı açıklamada, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bardağını yanından ayırmadığını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
G-20 Zirvesi'ne Putin'in bardağı damga vurdu

Avrasya ve Kafkaslar risk analisti Alex Kokcharov, Twitter'da yaptığı açıklamada Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde Putin'in kendi bardağını yanından hiç ayırmadığını söyledi.

Zehirlenme korkusu.

Kokcharov, diğer liderlerin, ev sahibi Japonya tarafından sunulan cam bardakları kullandığına dikkat çekerken, Putin'in zehirlenmekten korktuğu için kendi bardağını kullanıyor olabileceği iddiasında bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının yarattığı bu spekülasyon üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, "Putin tam bir çay tiryakisi, bu yüzden termosunu yanından ayırmıyor." diye açıklamada bulundu.

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
  1. Alex Kokcharov
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. G20 Zrivesi

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  • şenay doğanşenay doğan19 dk önce
    benim peygamberimin kendisine zehir işlemeyen bir askeri var HALİD BİN VELİD RA allaha emanet olun

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