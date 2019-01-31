MHP'li Tamer Osmanoğlu: Nurettin Soyer katildir

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, babasının ülkücülere yönelik giriştiği işkenceleri, insanlık dışı muameleleri ve yürüttüğü hukuk katliamını kınadığı takdirde mevzu, insani bir zemine taşınabilecektir. Bizim camiamız nezdinde Türk milletinden özür dilemeli." dedi.

"Nurettin Soyer, utanç verici lekeyi hazırladı"

Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, Türk tarihinde utanç verici leke olarak anılan "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar" iddianamesini hazırladığını belirtti.

"Nurettin Soyer katildir"

Nurettin Soyer'in ülkücü gençliği hazırladığı "iftiraname" doğrultusunda ifade vermeye zorladığını, çoğu kez sorgu esnasında insanlık dışı muamelelere nezaret ettiğini savunan Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere yüzlerce ülkücünün idamını talep eden Nurettin Soyer, savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir. Netice olarak onun yürüttüğü işkenceli sorgular sebebiyle pek çok ülkücü daha dava aşamasında alçakça katledilmiş, yargılamanın sonunda da dokuz ülkücü haksız suçlamalar sonucunda darağacına çıkartılmıştır. Tunç Soyer, babasının ülkücülere yönelik giriştiği işkenceleri, insanlık dışı muameleleri ve yürüttüğü hukuk katliamını kınadığı takdirde mevzu, insani bir zemine taşınabilecektir."

Bir gazetecinin, "Soyer'e babasıyla ilgili tartışmalar sorulduğunda 12 Eylül darbesini kınadığını, kardeş kanı döküldüğünü söyledi. Ne diyeceksiniz?" sorusuna Osmanağaoğlu şu yanıtı verdi:

"Biz bu konuda tarafız. Özür dileyecek yer MHP'dir. Bununla ilgili bir beyanını duymadık. Bizim camiamız nezdinde Türk milletinden özür dilemeli. Bizim işkencelerde öldürülen arkadaşlarımızı nasıl izah edeceğiz. İşkence esnasında ölen arkadaşlarımızın acısı bugünkü gibi tazedir."

Osmanağaoğlu ayrıca İYİ Parti'deki ülkücülere seslenerek, "İnanıyoruz ki MHP'den kopuş yaşamış bütün dava arkadaşlarımız bu incitici muameleye rıza göstermeyecek ve yeniden 3 hilalin çağrısına kulak vereceklerdir. Ülkücüler MHP'de olmalı." diye konuştu.