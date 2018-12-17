THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zehir tacirlerinin sinsi oyunu böyle çökertildi

Bursa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonunda bir DVD çalara gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:13
Zehir tacirlerinin sinsi oyunu böyle çökertildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir DVD çalara gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüphenin adresin eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin birinin evinde DVD çalara gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. 

Diğer evlerde yapılan aramalarda da bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alındılar

Ekiplerce gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.Ş, O.K, M.Ü, E.R, Y.A, E.C, E.D. ve Ç.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:13
  1. Bursa
  2. uyuşturucu
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri şehitleri anılıyor
    1. Kayseri şehitleri anılıyor
    2. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    5. Direnişten Şahlanışa 2023
    6. "Bizim sinemamız da dünya sineması..
    7. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan..
    8. Trabzonspor'dan "VAR" eleştirisi
    9. 'Mavi kategori'deki teröristi teslim..
    10. Erbil Uluslararası Maarif Okulu..
    11. Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi..
    12. Ekonomistler sanayi üretimi verisini..
    13. Türkiye'nin yerli ve milli..
    14. İrade şart!
    15. Sınırda hareketlilik! Operasyon..
    16. Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve..
    17. Sn. Cumhurbaşkanım
    18. Deniz Baykal hakkındaki fezleke
    19. FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli..
    20. Yeni Malatyaspor zirveye tırmanıyor
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu