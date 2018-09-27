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2 kişiye uyuşturucudan idam cezası verildi

Endonezya’da uyuşturucu kuryeliğinden enselenen 2 kişiye idam cezası verildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:20
2 kişiye uyuşturucudan idam cezası verildi

Endonezya’da uyuşturucu kuryeliğinden yakalanan 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Riau eyaletinde Bengkalis mahkemesi, 10 kilogram metamfetamin ile yakalanan iki kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Polis, geçen yıl aralık ayında Riau’dan Lampung eyaletine götürmek üzere uyuşturucu taşıdıkları belirlenen iki zanlıyı Pekanbaru’da düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor.  Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:20
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  2. idam cezası

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