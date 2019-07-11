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Zehir tacirlerine geçit yok

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince ortaklaşa olarak gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
Zehir tacirlerine geçit yok

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince ortaklaşa olarak gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin 9 ayrı olay nedeniyle arandığı tespit edildi.


Çorlu’da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’ne yönelik olarak operasyon düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen bir adrese baskın gerçekleştirdi.


Aramalarda satışa hazır halde 129 fişek eroin maddesi ile 235 adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el koydu.


Olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan Çorlu polisi şüphelilerden birinin 9 ayrı suçtan aranmasının bulunduğunu ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
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