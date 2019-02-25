Zehir tacirlerinden yakalanmamak için ilginç saklama yöntemi

Denizli polisi zehir tacirlerine ait eve gerçekleştirdiği operasyonda, evin yatak odasındaki dolapta oluşturulan gizli bölmede kilolarca esrar, yüzlerce hap ve binlerce lira para ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit ederek, harekete geçti. Belirlenen adreslere narkotik köpekleri ile operasyon düzenleyen ekipler, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuları kaldıkları evin yatak odasındaki dolaplarda özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde saklayan şüphelilerin adreslerindeki zula yerlerini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1,5 kilogram esrar, 105 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu ticaretinden sağlanan 73 bin TL ve 500 dolar ele geçirildi.

Daha önce karıştıkları suçlar nedeniyle de haklarında yakalama emri bulunan 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken,2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.