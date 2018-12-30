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Zehir tacirinin planı sileceğe takıldı

Kayseri'de arbanın yedek lastik, tampon ve silecek kısmına yerleştirilmiş 43 bin 900 uyuşturucu hap ile 46 kilogram esrar bulundu.

30 Aralık 2018 Pazar 13:54
Zehir tacirinin planı sileceğe takıldı

Kayseri'de otomobilin yedek lastik, tampon ve silecek kısmına gizlenmiş 43 bin 900 uyuşturucu hap ile 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine nefes almak yok

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu batı illerine nakleden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Malatya-Kayseri kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada otomobilin tampon, silecek ve yedek lastiğine gizlenmiş 46 kilo 303 gram esrar ile 43 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.H. (46) ile R.D. (18) gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:54
  1. Malatya-Kayseri kara yolu
  2. uyuşturucu hap
  3. esrar

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