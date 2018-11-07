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Kilolarca zehirle yakalanmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
Kilolarca zehirle yakalanmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Ahmet Cevdet Önce (44) ve Cüneyt Önce (41) ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. 

İddiaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi

Uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren Ahmet Cevdet Önce, "Benim bu işle hiçbir alakam yok. Uyuşturucu satmadım. Masumum, beraatimi talep ediyorum." dedi. 

İddia makamı mütalaasında, ikisi tutuklu 4 sanığın "Zincirleme olarak uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 13 Kasım'a erteledi.

Ocak ayında emniyet güçlerince takibe alınan 4 şüpheli, 7 Ocak'ta 5 kilogram esrar ve 783 adet uyuşturucu hapla yakalanmış, şüphelilerden ikisi mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
  1. Eskişehir
  2. zehir taciri
  3. uyuşturucu

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