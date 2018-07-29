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Zehir taciri mahalle bekçisine takıldı

Ankara'da durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, kovalamaca sonucunda Afgan uyruklu şüpheliyi 600 gram eroinle yakaladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:58
Zehir taciri mahalle bekçisine takıldı

Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Afgan uyruklu olduğu belirlenen Ahmed H'nin (33) üzerinde yapılan aramada 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:58
  1. bekçi
  2. uyuşturucu operasyonu

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 dk önce
    ortalık her yer uyuşturucu kaynıyor polis ne yapıyor yan gelip yatıp haracını alıyor. eskiden beri böyle bir türlü düzelmedi gitti.
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