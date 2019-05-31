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Zehir taciri kocalarının işini devralan kadınlara narkotik operasyonu

Denizli’de narkotik polisi, zehir taciri kocaları ve aile üyesi diğer erkekler cezaevinde olan kadın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:15
Zehir taciri kocalarının işini devralan kadınlara narkotik operasyonu

Denizli’de narkotik polisi, zehir taciri kocaları ve aile üyesi diğer erkekler cezaevinde olan kadın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 5 kişinin tutuklandığı operasyonda polis, uyuşturucu hapları özel olarak geniş şekilde yapılmış banyo giderlerinde ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Daha önce birçok kez başarılı narkotik operasyonlarının gerçekleştirildiği Karşıyaka Mahallesi’nde bu kez de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eşleri, aile bireyleri uyuşturucu madde suçlarından cezaevinde bulunan kadın uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu maddeleri yaz ayının gelmesiyle sokaklarda toplanarak sosyal etkinlik yapan mahallelinin arasına karışıp satmaya çalıştıkları belirlendi. Ekiplerin kendilerini izlediklerinden habersiz olarak komşu kadınların ve çocukların gölgesinde dikkat çekmediklerini sanıp tanıdık, ahbap gibi gelen müşterilere uyuşturucu madde pazarlayan kadın zehir tacirleri yakayı ele verdi. Bölgedeki kontrollerini sürdüren sivil narkotik ekipleri önce mahallede uyuşturucu madde satışı yapılan adresleri tek tek tespit etti. Takibe alınan şüphelilerden uyuşturucu madde temin eden 41 kişi satın aldıkları uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.



11 bin TL ile dolar ve euro cinsinden dövizlere el konuldu


Yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmaların sonunda operasyon için harekete geçen narkotik ekipleri Karşıyaka’da uyuşturucu madde saklanan, satışı yapılan adresleri ablukaya aldı. Polis operasyonları esnasında zulaladıkları uyuşturucu maddeleri dökerek imha edebilmek amacıyla banyo ve tuvaletlerine geniş çaplı özel gider düzenekleri yaptırılan evlere uyuşturucu maddelerin yok edilmemesi için hızla girerek, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Ardından arama yapan ekipler, adreslerden birinde banyo gider borusunun içine atılarak yok edilmeye çalışılan 363 adet ecstasy hapı çıkarttı. Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda ise toplam 430 adet ecstasy hap ele geçirildi. Suç geliri olduğu değerlendirilen yaklaşık 11 bin TL ile dolar ve euro cinsinden dövizlere el konuldu.


Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 4’ü kadın, 1’i erkek 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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