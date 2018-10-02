Yolcunun çantasından 433 gram uyuşturucu çıktı
Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun sırt çantasında 433 gram esrar olduğu tespit edildi.02 Ekim 2018 Salı 10:17
Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanında şüpheli hareketlerde bulunan İ.Ç'nin sırt çantasında dedektör köpek "Yaman" ile arama yaptı. Aramada, paketler halinde 433 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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