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‘Zehir’ kitapta! Eroini bıraktırmadan çok, özendirme kitabı gibi

AK Parti Hükümetinin uyuşturucu illetiyle topyekün mücadele etmesine rağmen zehir tacirleri binbir kılıkta insanımıza musallat oluyor. Gençlere yönelik olarak raflarda satışa sunulan “Eroinle Dans” isimli kitapta uyuşturucu güzellemeleri yapıldığı, özellikle bağımlılıkla mücadele edenler için sakıncalı ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.

25 Aralık 2018 Salı 10:17

Gençlere yönelik olarak raflarda satışa sunulan “Eroinle Dans” isimli kitapta uyuşturucu güzellemeleri yapıldığı, özellikle bağımlılıkla mücadele edenler için sakıncalı ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. AK Parti Hükümetinin uyuşturucu illetiyle topyekün mücadele etmesine rağmen zehir tacirleri binbir kılıkta insanımıza musallat oluyor. Karanlık mihrakların gelir kaynağı olan uyuşturucu, birçok alanda gençlere mutlu anlar yaşama alternatifi olarak sunuluyor. Aleni olarak reklamı yapılamayan uyuşturucu, kamufle edilmiş yöntemlerle genç dimağların şuur altına kodlanıyor. Hassasiyet kapsamında ismi dahi zikredilmeyen uyuşturucu maddelerin, insanların kişisel gelişimi ve doğruya ulaşma aracı olan kitaplarda hem büyük puntolarla yazıldığı hem de içerik olarak özendirildiği belirlendi. Bu kitaplar arasında başı “Eroinle Dans” isimli eser çekiyor. Sözde eroin bağımlısı bir gencin hayatının anlatıldığı kitapta, uyuşturucudan kurtulmaya çalışan madde bağımlısının dilinden adeta uyuşturucu güzelleniyor.

Bu nasıl kitap

Gençlere yönelik olarak raflarda satışa sunulan “Eroinle Dans” kitabında uyuşturucu güzellemeleri yapıldığı, özellikle bağımlılıkla mücadele edenler için sakıncalı ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Canan Tan’ın kaleme aldığı, eroin bağımlısı üniversiteli bir genç kızın hayatını anlattığı öne sürülen kitapta sözde eroinden kurtulmaya çalışan madde bağımlısının dilinden adeta eroin övülüyor. Kitaptaki ana karakter tarafından “Eros” ismi verilen eroine tutkulu ifadeler sarf ediliyor. “Yepyeni ufuklar açmıştın önüme. Bulutların üzerine çıkarıp özgür bırakmıştın beni. Bambaşka bir özgürlüktü bu” ifadelerini kullanıyor. Gençleri uyuşturucuya sevk edecek sözlerle bezeli olan Eroinle Dans kitabında alkole de sıklıkla vurgu yapılıyor.

Zehire güzelleme

Kitabın 164. sayfasında, “Babamın ‘eroin bağımlısı’ diye yumuşatarak söylediği gerçek ortada: Dünya eroinman! Kabullenmekten başka yolum var mı?” sözlerine yer veriliyor. Kitabın 376-377’inci sayfalarında uyuşturucuyu bırakma evresinde ise tam tersi etki oluşturacak şu satırlar yer alıyor:

Çok şaşıracaksın ama... Sana olan tutsaklığım buraya kadar eroin! Vedalaşmamızın zamanı geldi. Her şey ne güzel başlamıştı oysa... Yepyeni ufuklar açmıştın önüme. Bulutların üzerine çıkarıp özgür bırakmıştın beni. Bambaşka bir özgürlüktü bu; çevremdekilerden farklı kılan, sıkı sıkıya bağlanmaya değer, çekici, vazgeçilmesi güç bir büyü... Asıl tutulduğum da buydu galiba. Eros, dedim sana! Aşk tanrım oldun benim. Mutluydum kollarında...

Sana sığındım

Uyuşturucunun zararlarına dikkat çekileceği yerde övüldüğü kitaptaki sözler şöyle sürüyor: “Nereye sürüklendiğim belliydi, gene de koştum peşinden. Canımdaki canı çekip alman da ders olmadı bana. Senden kaçarken, sana sığındım. Yaptığımızın ölüm dansı olduğunu bile bile, kollarındaki sarhoşluğumu sürdürdüğüm için, ben de en az senin kadar suçlu değil miyim? Ama bitti artık... Ölüm dansı tek kişiliktir! Bundan sonrasında bana eşlik edemeyeceksin. Ölümüm senin elinden olmayacak eroin! Bu zevki tattırmayacağım sana...

Gençleri uyuşturucuya sevk edecek sözlerle bezeli olan Eroinle Dans kitabında alkole de sıklıkla vurgu yapılıyor. Kitaptaki üniversitedeki uyuşturucu bağımlısı karakterin ailesiyle birlikte içki içiyor olması, bu durumu normalleştirici sözlerin kullanılması dikkat çekiyor.

“Yepyeni ufuklar açmıştın önüme. Bulutların üzerine çıkarıp özgür bırakmıştın beni...”

Doğan Kitap’tan çıkan ve Canan Tan’ın kaleme aldığı, eroin bağımlısı üniversiteli genç bir kızın hayatını anlattığı öne sürülen “Eroinle Dans” kitabında sözde eroinden kurtulmaya çalışan madde bağımlısının dilinden, “Yepyeni ufuklar açmıştın önüme. Bulutların üzerine çıkarıp özgür bırakmıştın beni. Bambaşka bir özgürlüktü bu” ifadeleri kullanılıyor. Eroine “Eros” ismi veren genç kızın eroine hitaben şu sözleri kitapta yer alıyor: “Çevremdekilerden farklı kılan, sıkı sıkıya bağlanmaya değer, çekici, vazgeçilmesi güç bir büyü... Asıl tutulduğum da buydu galiba. Eros, dedim sana! Aşk tanrım oldun benim.”  Gençleri uyuşturucuya sevk edecek sözlerle bezeli olan Eroinle Dans kitabında alkole de sıklıkla vurgu yapılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:17
  1. Eroinle Dans
  2. AK Parti Hükümeti
  3. uyuşturucu illetiyle topyekün mücadele
  4. uyuşturucu
  5. Canan Tan
  6. eroin
  7. Doğan Kitap

YORUM YAZ

  • gönülgönül13 dk önce
    Katılıyorum. Geçen sene okurken ben de bu kitabı zararlı bulmuştum. Özendiren merak ettiren üslubu var.

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