0553 313 94 23

ZBEÜ’de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattılar

15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 15 Temmuz paneli düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:12
ZBEÜ’de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattılar

15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 15 Temmuz paneli düzenlendi. Demokrasi ve Milli Birlik günü ilan edilen 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde konuşmacılar FETÖ yapılanmasını ve 15 Temmuz’u anlattı.


Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Seyfullah Kara yaptı. Açılış konuşmasını yapan Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye açısından çok önemli bir tarih. Bu önemi birçok açılardan ele alabiliriz. Ama Türk Milleti’nin iradesinin ortaya konulması açısından çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgemizde ne kadar önemli bir devlet olduğu, Türkiye üzerinde nasıl planlar yapıldığı, bu planların ne kadar uzun vadeli olduğunun anlaşılması açısından da çok önemli. Bölgemize baktığımızda yanan bir Ortadoğu ile karşı karşıyayız. Irak, Suriye, Libya, Yemen ve diğer ülkelerde istikrara kavuşmayan olayları düşündüğümüzde Türkiye’nin bu çerçevede nasıl önemli bir ülke olduğunu, son 10 yıldır sürekli başımızın dertten beladan kurtulamadığını düşünürsek hakikaten de Türkiye’nin bölgedeki ve bütün dünyadaki önemi bir kez daha iyi kavranır. Özellikle son 10 yılda olup bitenden sonra hala Türkiye dimdik ayakta, hala demokrasisi ile ekonomisi ile devletiyle ayakta, bu da bize Türkiye’nin ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı, Türk Halkı’nın da ne kadar sabırlı olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz gecesi uluslararası stratejik uzmanı olduğunu iddia eden birisi şaşkınlıkla Türk halkı buna cevap vermez ki, askerine sadıktır, gelişen olaylara böyle meydanlara inerek cevap vermez diye şaşkın şekilde demeç veriyordu. Fakat Türk Halkı bunun böyle olmadığını gösterdi. O gece insanlar akın akın caddelere çıktı. Ellerinde herhangi bir savunma aracı olmadan sabaha kadar mücadelesini verdi. Belki işin ciddiyetini halkımız da ilk zaman fazla anlayamadı ama en azından bir kısmı fakat işin silahlı müdahaleye vardığını görünce sözde kendi askerleri tarafından silah doğrultulduğunu görünce evine geri dönmedi. Direndi, dünyada eşine rastlanmayan kahramanlıklar gösterdi. O yazın sıcağında bazıları eve dönemeyeceğini anlayınca havuzlarda bulduğu sularla abdest aldı. Şehadete hazırız diye o direnişine devam etti.


Türkiye İşgal Projesi Paneli’nde Uzman Adnan Çelik, Doç. Dr. Hasan Meydan ve Dr. Öğretim Üyesi Melik Koç FETÖ’yü anlattı. Doç. Dr. Hasan Meydan, tarihten günümüze din istismarını ve FETÖ’nün din istismarıyla yapılanmasını anlattı. Meydan, "En önemlisi tartışmasız otorite oluşturmak. Bizim dini olarak uyanık olmamız gereken temel noktalardan birisi de budur. Din de iki tartışmasız kaynaktan birisi Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) dir" dedi.


Panelistlerden Melik Koç 15 Temmuz’da Batı Medyası’nın tutumunu anlatırken uzman Adnan Çelik de 15 Temmuz gecesi Türksat’ta yaşananları aktardı. Programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Başsavcı Hakan Yağız, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve davetliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:12
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ucar: "Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız, heyecanla bekliyoruz"
    1. Ucar: "Talihli geldiği anda..
    2. Selahattin Demirtaş'ın terör..
    3. ŞUSKİ Akçakale’deki içme suyu sorununu..
    4. Dr. Öğretim üyesi Tansü’den 15 Temmuz..
    5. Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol..
    6. "AB yaptırımlarının Türkiye için..
    7. Fransa Çevre Bakanı François de Rugy..
    8. Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına..
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. 7 milyon liralık proje hızla ilerliyor
    11. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    12. HDP’li belediyenin skandal kararına..
    13. "Anayasamızın verdiği yetki..
    14. ZBEÜ’de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattılar
    15. Başkan Canpolat sahada incelemede..
    16. Taziye evlerinde çevre temizliği
    17. Döviz kurları
    18. Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    19. Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu,..
    20. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    21. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    22. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    23. Büyükşehir geleceğin tenis..
    24. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    25. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    26. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    27. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    28. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    29. Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile..
    30. Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler