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Zayıflamanın yeni trendi ’Aronia meyvesi’

Süper meyve olarak nitelendirilen Aronia hakkında araştırmalar yapan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:52
Zayıflamanın yeni trendi ’Aronia meyvesi’

Süper meyve olarak nitelendirilen Aronia hakkında araştırmalar yapan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, antioksidan içeriği sayesinde kanserli hücreleri bile yenileyen meyvenin zayıflama ve kilo kontrolüne de yardımcı olduğunu söyledi.


İçerdiği zengin vitamin ve antioksidan sayesinde kanserli hücreleri bile yenileyebilen ‘Aronia meyvesi’, tam bir şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. Süper meyve olarak da anılan aronia, kalp damar hastalıkları, eklem ve kas problemlerinin yanı sıra zayıflama ve kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Bu meyvenin antioksidan bakımından zengin olduğu bilinen yaklaşık 100 meyve ile karşılaştırıldığında antioksidan bakımından en güçlü meyvelerin başında yer aldığı belirtiliyor.



"Oldukça zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip"


Aronianın etkileri hakkında araştırmalarına hız kazandıran Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, bu meyvenin son yıllarda oldukça popüler hale geldiğini açıkladı. Altıntaş, "Tepeden tırnağa birçok rahatsızlığın tedavisinde ya da hastalıklara karşı savunmak amacıyla başarıyla kullanılan bir meyve, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Ormancılık Bakanlığı da Yalova’da bulunan Merkez Enstitüsünde Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsünde bu meyvenin fidanlarının dikimini, çoğaltılmasını gerçekleştiriyor ve isteyen üreticilere teşvik amacıyla bunu veriyor. Tüm Anadolu’da bunu yetiştirmek için yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyor. Çünkü çok değerli meyvelerden bir tanesi. Biz de burada bu meyveler üzerinden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi tepeden tırnağa birçok rahatsızlığın önlenmesinde oldukça aktif maddeler, bunun yanı sıra oldukça zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip. Özellikle kilo kontrolü programlarında, obez kişilerde, kilo vermek amacıyla yürütülen programlarda başarılı bir şekilde aronia ekstreleri ile vitamin ve mineral desteği sağlanabiliyor. Kişilerin kalorileri kısıtlanmış gıdalarla ara öğün ya da ana öğün olarak programladıkları beslenme programlarında eksik kalan bu ara, ana öğünlerle alamadıkları vitamin ve mineral desteğini aronia ekstresi ile sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



"1 kaşığı günlük 1 kilogram meyveye eş değer"


Türkiye’de Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Enstitüsünde yaygınlaşmış durumda olduğunu ve üreticilerin fidanları temin edebildiğini de aktaran Doç. Dr. Altıntaş, "Bu meyveyi tüm Anadolu’da yaygın şekilde artık yetiştirmemiz gerekiyor. Tabi bu meyveyi kullanırken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Gün içerisinde aslında sağlıklı bir şekilde aronia meyvesinden faydalanmak için bizim düzenli halde her gün bir kilo meyve tüketmemiz gerekecek. Tabi bu sağlıklı sayılamaz. Çünkü aronia meyvesi içerisinde bulunan meyve şekeri tam aksine kilo verme yerine kilo almamıza sebep olabilir. İşte biz bu yüzden aronia meyvelerinden ekstre elde ediyoruz. Öğün sırasında ya da öğün aralarında vatandaşlarımız bundan 1 ya da 1.5 kaşık kadar sıcak ya da soğuk bir bardak suyun içerisinde ekstrayı çözüp içtiklerinde günlük 1 kilogram kadar meyveyi yemiş kadar sağlıklı bir bünyeye sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.



"Mutlaka eczanelerden temin edilmeli"


Tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Altıntaş son olarak şunları söyledi:


"Burada önemli olarak vurgulamam gereken bir konu var. Hangi ürünleri tercih etmeliyiz? Kesinlikle hazırlanan düzgün, kontrollü, standart halde hazırlanmış ürünleri sadece eczanelerden en yakın sağlık danışmamız olan eczacıların tavsiyesiyle temin etmemize büyük fayda görüyorum. Aronia ekstresi kullanacak olan kişilerin mutlaka bu ürünleri eczanelerden temin etmesini öneriyorum."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:52
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