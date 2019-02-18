0553 313 94 23

Zayıflamak için Amerika’dan Türkiye’ye geldi

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaş tavsiyesi üzerine obezite cerrahisi tedavisi için gelen Mekselina Hart, Adana’da sağlığına kavuştu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
Zayıflamak için Amerika’dan Türkiye’ye geldi

Amerika’dan Türkiye’ye arkadaş tavsiyesi üzerine obezite cerrahisi tedavisi için gelen Mekselina Hart, Adana’da sağlığına kavuştu.


Mekselina Hart’ı tedavi eden Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, yabancı hastaların tedavi için Türkiye’yi seçtiklerini vurgulayarak, “Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Irak, İran ve Suriye’den birçok hastamızı sağlığına kavuşturduk. En son Mekselina Amerika’dan gelerek bize başvurdu. Henüz 20 yaşında ama uzun bir dönem obeziteden kurtulmak için uğraşmış. 1.72 cm boyunda ve 120 kilogram olan hastamıza yaptığımız tetkikler sonrası Genel Cerrahi, Dahiliye Uzmanımız Dr. Vedat Akpınar, Psikiyatri Uzmanımız Dr. Önder Tangolar, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanımız Dr. Ahmet Bülbül’den oluşan sağlık kurulumuzun onayı ile birlikte obezite cerrahisi kararı aldık” dedi.



Hastanın kararlılığı, operasyon kadar önemli


Obezite cerrahisinin, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği donanıma ve bariatrik cerrahide uzman hekimlere sahip hastanelerde yapıldığının altını çizen Bayrak, “Laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı gerçekleştirdiğimiz Mekselina’yı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik ve hastamız yakında yeni hali ile karşımızda olacak. Hastaların kilolarından kurtulma isteği, hayat şeklini değiştirme isteği de, operasyonun başarısı kadar önemlidir. Mekselina’yı bu isteği ve arzusu için tebrik ediyorum” diye konuştu.


Mekselina Hart ise Adana’da bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Adanalı bir arkadaşım, doktorum Mehmet Bayrak’tan ve obezite cerrahisinden bahsetti. Çok etkilendim ve Türkiye’ye geldim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ameliyat öncesi ve özellikle sonrası için her ayrıntıyı bana anlattı. Obezite ile mücadele için en ciddi adımı Mehmet beyin desteği ile attım ve mücadeleye de devam edeceğim” şeklinde konuştu.



Ameliyat sonrası


Op. Dr. Bayrak, laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı sonrası hastaların yaşam şekillerini değiştirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu operasyonla birlikte kişi beslenme, spor, egzersiz gibi değişlikleri içeren yaşam şartlarını düzeltme yoluna gitmelidir. Önceki yaşam şeklini, beslenme alışkanlıklarını terk etmeli, düzenli spor, düzenli hayat ve sağlıklı beslenme ile yeni bir yaşam felsefesi ile yoluna devam etmelidir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir’de Ocak ayında 136 konut satıldı
    1. Nevşehir’de Ocak ayında 136 konut..
    2. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’
    3. Komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla..
    4. Vodafone, öğrencileri geleceğin..
    5. Seyir halindeki otomobil alevler..
    6. Elazığ’da çatı yandı, tüplerin..
    7. Siverek’te Uzak Doğu sporlarına yoğun..
    8. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi..
    9. Aday listeleri için son gün
    10. Kepez’in Altın Kramponları 3-0 galip
    11. İlk Cemre 19-20 Şubat’ta havaya düşecek
    12. Adıyaman’da yazar Abdulvehap Ballı’nın..
    13. "Zirvedeki tarihi kavga"nın 18'inci yılı
    14. Tarihin sessiz tanıkları bu müzede..
    15. Vatandaştan İmamoğlu'na bir tepki daha!
    16. Borsada yatırımcı sayısı arttı,..
    17. KONESOB’tan Vali Toprak’a Ahi Sancağı
    18. Onlar "el bebeklerin" ailesi
    19. Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    20. Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni..
    21. Mezitli Beledyiesi okuma evi açıldı
    22. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    23. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    24. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    25. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    26. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    27. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    28. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    29. Eskişehir’de konut satışı azaldı
    30. Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?