Zayıflama çaylarının zararları neler?

Zayıflayayım derken sağlığınızdan olmayın. Sağlık şakaya gelmez. Büyüklerimiz yarım doktor candan yarım hoca imandan eder derlermiş. Sağlık konusunda öyle kulaktan dolma bilgiler var ki insanı sağlığından ediyor. İnsanlar zayıflamak için başta zayıflama çayları olmak üzere bazı yöntemlere başvuruyor. Zayıflama çaylarının da zararları bulunuyor ve yanlış kullanımında kişinin sağlığı için büyük riskler oluşturabiliyor. Peki zayıflama çayının zararları neler? Zayıflama çayı nelere yol açar?

Zayıflamak için herhangi bir mucize ilaç veya mucize çay yoktur. Obezite bir hastalıktır. Obeziteden kurtulmak için dengeli beslenme ve hareketli aktivite içeren bir yaşam tarzını kalıcı olarak benimsemek ve yaşam boyu uygulamak gerekir.

Nabzı hızlandırır

Kilo vermek isteyen kişiler tarafından sahip oldukları özel diyet programlarının yanında tükettikleri zayıflama çayları kişiye daha hızlı kilo vermesi için yardımcı olur. Fakat aynı zamanda yapıldıkları bitkilerin ya da içinde bulunan diğer maddelerin kişiye fazla enerji vermesinden ve bu fazla enerjinin yakılamamasından dolayı kalp ritmini bozarak nabzı hızlandırıyor. Nabzın olması gerekenden daha hızlı olması ise kişinin günlük hayatını zorlaştırıyor. Hızlı artan nabız kişide çarpıntı ve kalp sıkışmasına neden oluyor.

Baş dönmesine neden olabilir

Gerek ilk kullanımda gerekse alışkın vücutlarda kullanıldığında vücudun su ve şeker dengesini de bozan zayıflama çayları fazla tüketildiği takdirde baş dönmeleri ve ani bayılmalara sebep olur. Ayrıca bu çayların tüketimi kişide kısa vadede kusma, bulantı, mide ağrılarına neden olabiliyor.

Su kaybına neden olur

Kilo vermeyi kafasına koyan herkes, mutlaka bir uzmana danışmadan önce eşten dosttan aldığı ya da kendi elde ettiği bilgilerle çeşitli diyet listeleri yapar. İşte bu bilinçsiz şekilde yapılan diyet listelerinde bulunan zayıflama çayları ile ani ve yanlış kilo verme kişide su kaybına neden olur. Her ne kadar su tüketimi ile bunun dengelendiği düşünülse de ani su kayıplarının yaşanması kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Uykusuzluğa neden olabilir

Zayıflama çaylarının içinde bulunan önemli maddelerden birisi de kafeindir. Kafein özellikle vücutta yağ yakımını hızlandırmasından dolayı uzmanlar tarafından günlük kişiye özel olarak farklı dozlarda tavsiye edilir. Fakat zayıflama çaylarında mevcut olan kafein dozu bir insanın günlük ihtiyacından fazla olabiliyor. Durum böyle olunca da kişi her gün ya da günde birden fazla düzenli olarak bu çayları tükettiğinde vücuduna gereğinden fazla kafein maddesi de girmiş oluyor. Fazla kafein tüketimi ise kişide kronik uykusuzluğa yol açabildiği gibi kişi uykuya dalmada zorlanma ve uykusuzluk sonucunda gün içinde halsizlik yaşıyor.