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Korona Virüs Zatürrede tedavi geciktikçe başarı oranı düşüyor
Korona Virüs

Zatürrede tedavi geciktikçe başarı oranı düşüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, zatürrede erken tedaviye başlamanın iyileşme oranını artırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:43:00 -
Zatürrede tedavi geciktikçe başarı oranı düşüyor

Zatürreden korunma yollarını anlatan Mutlu, "Korunmada en önemli şey vücut direncimizi yüksek tutmak, dengeli beslenmek, iyi uyumak, spor yapmak ve bunlardan önemlisi risk faktörü gördüğümüz kötü alışkanlıklardan uzak durmaktır" dedi. Zatürre aşısına talebin son dönemde arttığına da dikkati çeken Mutlu, öksürük, ateş ve balgam gibi zatürre belirtileri ortaya çıktığında zaman geçirmeden doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizerek "Zatürrede geciktikçe tedavinin başarısı düşebiliyor. Onun için erken tedaviye başlamak önemli” dedi.

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