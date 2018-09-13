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Zarrab'ın yanında oturan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Reza Zarrab’ın New York’ta birlikte görüntülendiği kadının, bir zamanlar Ebru Gündeş’inyakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:06
Zarrab'ın yanında oturan kadının kim olduğu ortaya çıktı

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'de görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülenmişti. Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu sanılan Zarrab’ın yayınlanan o fotoğrafı yankı uyandırdı.

Bu arada yemekte ona eşlik eden kadının kimliği de ortaya çıktı. Meçhul kadının, bir zamanlar Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu anlaşıldı. Yıllar boyunca Gündeş’e hemen her davette, seyahatte ve sahne programında eşlik eden Akgün’ün neden Amerika’da olduğu, neden Zarrab’la görüştüğü merak konusu.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 07:06
  1. Reza Zarrab
  2. ABD
  3. Ebru gündeş

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