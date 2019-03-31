Zarif'ten Trump'ın İran politikasına eleştiri İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını "başarısız" olarak nitelendirdi. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran politikasının başarısız olduğunu iddia ederek, "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor." ifadesini kullandı. Trump'ın sıradan İran vatandaşlarına sorun çıkarmaktan mutluluk duyduğunu öne süren Zarif, "Trump da eski ABD başkanlarının öğrendiği gibi İranlıların baskılar karşısında teslim olmayacağını öğrenecek." değerlendirmesinde bulundu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.