0553 313 94 23

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump yönetimine 'çelişki' suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde." dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:04
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump yönetimine 'çelişki' suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump yönetiminin açıklamaları ile bu ülkenin istihbarat örgütlerinin raporlarının birbiriyle çeliştiğini savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats'un İran ile ilgili açıklamalarından alıntı yaparak Trump yönetimini "çelişkili" olmakla suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde. Bu çok garip ve olmadık bir durum. Trump, AB, BM ve ABD'nin eski makamlarına bir şey söylemeden önce onların daha önce söylediklerine kulak vermeliydi."

Senato İstihbarat Komitesi’nde dün yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini fakat Orta Doğu'da en fazla balistik füzeye sahip ülke olarak tehlike oluşturmaya devam ettiğini savunarak, "Tahran yönetimi, bölgedeki emellerinin peşinden gitmeye devam edecek ve kendi ekonomisi gün geçtikçe zayıfladığı halde askeri yeteneklerini geliştirecektir." şeklinde konuşmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran'ın "asla nükleer silahlardan vazgeçme stratejisi yürütmediğini" ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 08:25
  1. iran
  2. Tahran
  3. Zarif
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
    1. Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Bursa'da teleferik seferlerine..
    4. 'Hartum'a doğru ilerlemeyi bekleyen 5..
    5. Almanya'dan kritik adım! "Karadeniz'e..
    6. İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte..
    7. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    8. Tepki çekecek sözler! "Başkan olmasını..
    9. Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    10. Serbest piyasada döviz açılış..
    11. GÜNDEM / 31 Ocak 2019
    12. Asgari ücret desteğinde kriterler..
    13. Yeni kral göreve başladı
    14. Meteorolojiden hayati uyarı!..
    15. 31.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Serdar Aziz kimdir? Serdar Aziz hangi..
    17. Zarif'ten Trump yönetimine 'çelişki'..
    18. Kara yollarında durum
    19. Kritik gün! Erdoğan bugün açıklayacak
    20. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın maket..
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...