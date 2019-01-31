0553 313 94 23

Zarif'ten Trump yönetimine "çelişki" suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde"

31 Ocak 2019 Perşembe 00:43
Zarif'ten Trump yönetimine "çelişki" suçlaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump yönetiminin açıklamaları ile bu ülkenin istihbarat örgütlerinin raporlarının birbiriyle çeliştiğini savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats'un İran ile ilgili açıklamalarından alıntı yaparak Trump yönetimini "çelişkili" olmakla suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD istihbarat örgütlerinin raporları, Trump'ın, hükümetindeki savaş yanlılarının ve İsraillilerin iddialarıyla çelişki içinde. Bu çok garip ve olmadık bir durum. Trump, AB, BM ve ABD'nin eski makamlarına bir şey söylemeden önce onların daha önce söylediklerine kulak vermeliydi."

Senato İstihbarat Komitesi’nde dün yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini fakat Orta Doğu'da en fazla balistik füzeye sahip ülke olarak tehlike oluşturmaya devam ettiğini savunarak, "Tahran yönetimi, bölgedeki emellerinin peşinden gitmeye devam edecek ve kendi ekonomisi gün geçtikçe zayıfladığı halde askeri yeteneklerini geliştirecektir." şeklinde konuşmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran'ın "asla nükleer silahlardan vazgeçme stratejisi yürütmediğini" ileri sürmüştü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 00:43
  1. iran
  2. Tahran
  3. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşınıyor! Erdoğan'a küstah ölüm tehdidi!
    1. Kaşınıyor! Erdoğan'a küstah ölüm..
    2. Liverpool puan farkını 5'e çıkardı
    3. Bolton'dan pes dedirten çamur: Maduro..
    4. İstanbul'da otobüs devrildi! Ölü ve..
    5. Sakarya'daki yangın
    6. Galatasaray istiyordu...Fenerbahçe..
    7. Yemen'de 6 bin 700'den fazla çocuk..
    8. Maduro karşıtları orduyu darbeye..
    9. ABD'de gündeme bomba gibi düşen..
    10. Trump, Guaido'yu arayıp tebrik etmiş!
    11. "ABD, Libya ve Irak'ta yaptığını..
    12. Malatya'da FETÖ operasyonu! 10 subay..
    13. 10 muvazzaf subay gözaltına alındı
    14. Zarif'ten Trump yönetimine "çelişki"..
    15. Hastanenin arşivi kül oldu
    16. ABD hapisanelerinde mahkumların ses..
    17. İstanbul'da otobüs devrildi: 1 ölü
    18. Fed Başkanı Powell, faiz kararını..
    19. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele
    20. "Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore..
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!