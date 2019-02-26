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Zarif'ten "İstifam, Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak içindir" açıklaması

26 Şubat 2019 Salı 16:19
Zarif'ten "İstifam, Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak içindir" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı.

İran merkezli "Arya" haber sitesine konuşan Zarif, "İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum." dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim." ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.

"Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, Zarif’in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:19
  1. dışişleri bakanlığının itibarını korumak
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  4. İstifa

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