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Zarif'ten istifa sinyali veren dışişleri çalışanlarına "Görevlerinizde kalın" mesajı

26 Şubat 2019 Salı 11:08
Zarif'ten istifa sinyali veren dışişleri çalışanlarına "Görevlerinizde kalın" mesajı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam istifa ettiğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilciliklerinde görevli bazı diplomatların "istifa edeceklerini" duyurması üzerine, söz konusu diplomatlara "Görevlerinizde kalın." çağrısında bulundu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Zarif, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı veya yurt dışı temsilcilikleri çalışanları, ülkelerini savunma noktasındaki görevlerine devam etsinler ve böyle bir işten uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca şunları kaydetti:

"Sizinle çalışmak gurur vericiydi. Umarım benim istifam, Dışişleri Bakanlığının anayasal konumuna dönmesine vesile olur."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün instagram hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:08
  1. diplomatlar
  2. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
  3. İstifa

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