0553 313 94 23

Zarif'ten "her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz" eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz"

04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
Zarif'ten "her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz" eleştirisi

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin dış siyasetinde rol oynayan diğer kurumlara eleştiride bulunarak hükümetin içinde ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelen Zarif, dış siyaset ve istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının milli menfaatleri ve halkın haklarını korumak için uluslararası arenada tüm ülkenin sözcüsü olarak güçlü şekilde yer alması gerektiğine dikkati çeken Zarif, “Dışişleri Bakanlığının sözünün tüm ülkenin sözü olduğu ve bu bakanlığın ülkenin dış siyasetinin tek sorumlusu olduğu bilinmelidir. Hükümetin içindeki ya da dışındaki her kurumun ayrı bir dış siyaseti olamaz. Biz sadece Dışişleri Bakanlığının dış siyasetinden sorumlu değiliz. Bu durumda Dışişleri Bakanlığına ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

İstifa kararının dışarıda İran'ın temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak için alındığını dile getiren Zarif, "Bu bakanlık, dış ilişkilerde yer almamayı kabul edemez. Diğer kurumlar bu durumu bir problem olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 25 Şubat'ta sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından reddedilen Zarif, 27 Şubat'ta İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için düzenlenen resmi karşılama töreninde hazır bulunmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in 25 Şubat akşamı İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği ifade edilmişti.

İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
  1. iran
  2. Tahran
  3. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da tefeci operasyonu: 12gözaltı
    1. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    2. Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem..
    3. Antalya’da okul basan 9 öğrencinin..
    4. Muğla'da hırsızlık şüphelileri..
    5. Heniyye Mısır ziyaretinden yeni..
    6. EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali..
    7. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    8. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    9. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    10. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    11. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    12. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    13. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    14. "Çok kırılgan bir takımız"
    15. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    16. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    17. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    18. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    19. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    20. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    21. Yeni S-400'ler teslim edildi
    22. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    23. Kalp krizi neden olur?
    24. AK Parti'nin Bartın mitingi
    25. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    26. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    27. AK Parti'nin Bartın mitingi
    28. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    29. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    30. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk