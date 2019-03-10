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Cevad Zarif'ten gözdağı! "Bu bağı hiçbir güç koparamaz"

Ruhani'nin yapacağı ziyaret öncesi Irak'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir güç koparamaz” açıklamasında bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 14:02
Cevad Zarif'ten gözdağı! "Bu bağı hiçbir güç koparamaz"

Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir gücün koparamayacağını belirterek, ABD’yi İran ile ilişkilerini bozmak için Irak’a baskı yapmakla suçladı.

"Bu iki ülke olmadan bölge istikrara kavuşamaz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Irak’a yapacağı tarihi ziyaret hazırlığı için dün akşam saatlerinde Bağdat’a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu. İran ve Irak’ı bölge güvenliğinin iki sağlam sütunu olarak nitelendiren Zarif, bu iki ülke olmadan bölgenin istikrar ve huzura kavuşmasının mümkün olmadığını kaydetti. ABD’yi Irak ile İran’ın ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçlayan Zarif, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için Irak’ta bulunduğunu söyledi.

Şii din adamını ziyaret edecek

Zarif, yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Şii din adamı Ali Sistani’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin daveti üzerine yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Ruhani’nin 3 gün sürecek ziyaret kapsamında, Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi ve ticaret forumuna katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:02
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. ABD
  3. İran
  4. Irak
  5. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  6. Cumhurbaşkanı Ruhani
  7. Şii din adamı Ali Sistani
  8. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  9. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi

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