0553 313 94 23

Zarif'ten "Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdı" iddiası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Sonuçta İran, zenginleştirme miktarını 2012'de 100 kat artırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar"

09 Temmuz 2019 Salı 16:01
Zarif'ten "Bolton ve Netanyahu Trump'ı kandırdı" iddiası

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nükleer anlaşma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı kandırdıklarını öne sürdü.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Sonuçta İran, zenginleştirme miktarını 2012'de 100 kat artırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar."

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e işaret ederek, "B Takımı ders almadı ancak dünya ders almalıdır." ifadesini kullandı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya 2004'te Tahran'ın nükleer programına ilişkin Paris Anlaşması'nı imzalamıştı. İran, anlaşma kapsamında Avrupa ile ticaret imkânı karşılığında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almıştı. 2005'te İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın göreve gelmesiyle Tahran yönetimi uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamış ve anlaşma yürürlükten kalkmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmayla İran yeniden yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın anlaşmaya uyduğuna dair raporlarına rağmen ABD Başkanı Trump, ülkesini 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekmiş ve yaptırımları geri getirmişti.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, pazar günü anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:01
  1. B Takımı
  2. iran
  3. nükleer anlaşma
  4. Trump
  5. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya, Güney Kore'ye getirdiği ithalat kısıtlamasından geri adım atmıyor
    1. Japonya, Güney Kore'ye getirdiği..
    2. 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı..
    3. Karacabey’de tay satışları protestolar..
    4. Ordu’da kestane balı hasadına başlandı
    5. CHP TBMM Grup Toplantısı
    6. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı!..
    7. Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
    8. Otomobilin teker kısmına giren yavru..
    9. Konuk:“Her zorluğu aşarız, üreticiye..
    10. Arjantin'in eski devlet başkanı De la..
    11. Trafik fahri müfettişi olmak..
    12. Dünya Motokros Şampiyonası için..
    13. AB'den Çin'e uluslararası hukuka uyma..
    14. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    15. 80 yeni doktor Hipokrat yemini etti
    16. Türk bilim insanının şirketi 325..
    17. Atlasglobal, İstanbul’dan Tiflis’e..
    18. Kahvehanede çayına tükürüldüğü..
    19. Arakanlı Müslümanların kaldığı..
    20. Başkan Demir, Çevre Bakanı ile..
    21. ODTÜ'de polise hakarete tepki
    22. Maganda 'baklavacı' ile ilgili..
    23. Kıraathanecinin yaptığını görünce çay..
    24. BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin’i..
    25. ABD’de betonun altında sıkışan köpek..
    26. Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    27. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    28. Afyonkarahisar'da orman yangını
    29. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    30. Yaz spor okulları başladı
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!