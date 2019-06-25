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Zarif'ten "Bolton savaş komplosu kuruyor" uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "İran asla müzakere masasını terk etmedi. B Takımı, savaş komplosu kurarken ABD'yi (nükleer anlaşmadan) çıkardı"

25 Haziran 2019 Salı 22:42
Zarif'ten "Bolton savaş komplosu kuruyor" uyarısı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grubun, ABD'yi nükleer anlaşmadan çıkardığını ve savaş komplosu kurduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u İran-ABD arasında savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Batı Kudüs'te yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedeflediğini savunan Bolton'un 28 Ağustos 2017'de ABD'nin National Review dergisine yazdığı, "İran nükleer anlaşmasından nasıl çıkılır?" başlıklı makalenin ekran görüntülerini paylaşan Zarif, "Diplomasiden nefret etmek konusunda sabıkalı olanların neden aniden müzakerelerle ilgilendiğini anlamak ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

Zarif mesajına şöyle devam etti:

"İran asla müzakere masasını terk etmedi. B Takımı, savaş komplosu kurarken ABD'yi (nükleer anlaşmadan) çıkardı."

Bolton makalesinde nükleer anlaşmadan kolayca nasıl çıkılacağının yöntemlerini anlatıyor. Nükleer anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasından sonraki aşamada Tahran'ın Washington ile müzakerelere kapıları kapatacağına dikkati çeken Bolton, buna karşın "İran'ın müzakereden kaçma niyetinin, Tahran'ın daha önce hiç işaretini vermemesine rağmen nükleer silah geliştirmek olduğunun gösterilebilmesi için" ABD yönetimine İran'la müzakerelere kapıyı açık bırakma tavsiyesinde bulunuyor.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin mimarlarından olan ve geçen yıl nisan ayında mevcut görevine gelen Bolton'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise cumartesi Beyaz Saray'da yaptığı bir konuşmada Bolton hakkında, "Çok iyi iş çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.



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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:42
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