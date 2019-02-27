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Zarif'in istifasını reddeden Ruhani'den "Baskıların farkındayım" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"(Dışişleri Bakanı Zarif'e hitaben) Güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkındayım"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
Zarif'in istifasını reddeden Ruhani'den "Baskıların farkındayım" mesajı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladığı mesajında "baskıların farkında olduğunu" belirtti.

Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, "ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu" ifade etti.

Zarif'in istifasını ülke çıkarlarına uygun bulmadığı için kabul etmediğini dile getiren Ruhani, mektubunda İran lideri Ali Hamaney'in de Dışişleri Bakanı Zarif'i takdir ettiğini hatırlatarak, "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet organlarının Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde olması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, Zarif'e hitaben şunları kaydetti:

"Güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkındayım."

Halka verdikleri söze sonuna kadar bağlı kalacaklarını ve bu zor süreci aşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Ruhani, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail gibi yeminli İran düşmanlarının sevinci Muhammed Cevad Zarif'in bu görevdeki başarısının en açık göstergesi ve Dışişleri Bakanlığında kalmasının da en geçerli nedenidir."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, önceki gün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği ifade edilmişti.

İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
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