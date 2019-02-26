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Zarif'in istifasına ilişkin ipuçları

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinde bazı kesimlerin yabancı devletlerle müzakereyi "ihanet" kabul etmesinden yakındı

26 Şubat 2019 Salı 14:18
Zarif'in istifasına ilişkin ipuçları

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasının ardındaki nedeni açıklamadı ancak ülkede bazı kesimlerin yabancı devletlerle müzakereyi ihanet kabul ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını duyurması ülkenin gündemine oturdu.

İstifa kararının öncesinde Cumhuri-yi İslami gazetesine verdiği röportajı bugün yayımlanan Zarif, yabancı ülkelerle müzakerelerin ihanet kabul edilmesinden, kara para aklama ve terör finansmanını önleyici yasa tasarılarının onaylanmamasından ve devlet televizyonunun yayın politikasından yakındı.

Ülkedeki bazı kesimlerin dış politikaya yönelik müdahalelerinden ve Dışişleri Bakanlığı'nın politikalarına güven duyulmamasından rahatsızlığını dile getiren Zarif, şöyle konuştu:

"Öncelikle dış politikamızı parti ve fraksiyonlar arasındaki bir mesele olmaktan çıkarmalıyız. Dış politikada görevli diplomatlara ulusal düzeyde güven duyulmalıdır. Ülkede fikir birliğinin sağlanması için buna ihtiyaç duyuyoruz. Bazıları yabancı devletlerle müzakereleri değersiz buluyor hatta ihanet kabul ediyor."

Kara para aklama ve teröre finansın önlenmesini öngören Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarılarının bazı muhafazakar kesimlerin baskılarıyla onaylanmamasına da tepki gösteren Zarif, "Bu yasanın onaylanmaması soluk borumuzun kesilmesi anlamına gelir. Dünya bankalarıyla ilişki kurmak istiyorsak FATF'ın önerilerini yerine getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın başarısız olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ve kendisine tepki gösteren kesimlere seslenen Zarif, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ı kınamak yerine neden halkın seçtiği cumhurbaşkanını ve dış politikamızı hedef alıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Devlet televizyonunun yayın politikasının halkı umutsuzluğa sevk ettiğini belirten Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.

Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

- İstifa kararı henüz onaylanmadı

İran meclisinden yaklaşık 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısında bulundu. Ruhani de henüz Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Zarif'in istifa kararının arkasında Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ancak bakanın istifasını geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:18
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. FATF yasası
  3. iran

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