Zarif'in istifa ettiği iddiasına İran'dan yalanlama

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vaizi, Zarif'in istifa ettiğiyle ilgili iddianın, İran'ın nükleer anlaşmadan çekildiği yönündeki iddialarla aynı zamanda ortaya atıldığına dikkati çekerek, "Kasıtlı olarak ileri sürülen bu iki yalan, milli menfaatlerle uyuşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Vaizi, İran basınına, kaynağı şüpheli haberler karşısında dikkatli ve uyanık olması uyarısında bulundu.

Öte yandan Hükümet Bilgilendirme Konseyi Sekreteri Alireza Moezzi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, istifaya yönelik iddiaların Zarif'in Hindistan ziyareti sırasında ortaya atıldığını ve bunun şüpheli bir akım tarafından planlı şekilde dile getirildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in istifa ettiği ve Tahran'ın nükleer anlaşmadan çekildiğine yönelik iddialar İran sosyal medyasında yer almıştı.