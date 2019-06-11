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Zarif adamların siyaseti zarif olur

Gazetemiz okurlarından Elif Rana Kişioğlu, "Zarif adamların siyaseti zarif olur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Haziran 2019 Salı 13:32
Zarif adamların siyaseti zarif olur

Elif Rana Kişioğlu

İnce fikirli insanlara hiç rastladınız mı? Kendini değil de sizi düşünen, sizin için iyilik yapan, sizin tırnağınıza taş değmesini istemeyen. Karıncayı bile incitmeyen. Kötülük görmediğimiz, cana yakın…Daha birçok güzel sıfatlarla andığımız. Bu kişiler yaptıkları her işte de zarif olurlar. Misal onlara siyaset yapma görevini verseniz onlar yine zarif yönetirler.

Haksızlık karşısında seslerini duyurmaya çalışırlar. Adaleti tüm dünyaya duyurmaya çalışırlar. Bir zulüm gördüklerinde hemen zalimlerin yakasına yapışır, mazlumların kollarına girerek ona destek olurlar.

Savaştan kaçınırlar. İnsana insan oldukları için değer verirler. Onlar siyasetlerinde halkına, tebasına karşı merhametli davranırlar.

Günümüzde zarif adamlara olan ihtiyacımız artmıştır. Siyasette hizmet üstüne hizmet yapma gayreti içerisinde olan insanları aramaktayız. Aşkla şevkle insanların doğru yola ulaşması için çabalayan insanlar değerli birer elmastır.

Ne güzel bir siyasettir yukarıda saydıklarım değil mi? İşte bu özlenen hasret duyulan bir liderin vasıflarıdır. Tüm dünya böyle bir adamı bekliyordu. Böyle bir lidere herkesin çok ihtiyacı var. Şükürler olsun ki biz böyle bir lidere çok defa sahip olduk. Sahibiz de. Allah böyle liderlerimizi başımızdan eksik etmesin.

Zarif adam deyince aklımıza gelen güzide ve değerli kalem üstadımız Cahit ZARİFOĞLU’NU saygıyla ve sevgiyle anıyorum.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:32
  1. Elif Rana Kişioğlu
  2. Haksızlık
  3. Adalet
  4. siyaset
  5. Cahit ZARİFOĞLU

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